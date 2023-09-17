Почему старые батарейки могут протекать

Аккумулятор (батарея) сам по себе герметичен, поэтому давление внутри него постоянно нарастает. Это в итоге вызывает крошечные разрывы в металлическом корпусе. Гидроксид калия реагирует с углекислым газом и образует безвредную корку карбоната калия. Но сам гидроксид калия едкий и может вызвать раздражение кожи, поэтому относите потёкшие батарейки в центр переработки в полиэтиленовом пакете.