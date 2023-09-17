Почему старые батарейки могут протекать

Почему старые батарейки могут протекатьВсё дело в химических веществах внутри них
Батарея содержит определённые химические вещества, которые производят электричество и выделяют кислород. Из-за последнего и может нарушиться герметичность батареек.
Батареи создают электричество с помощью химических реакций, в ходе которых электроны перемещаются от одного терминала к другому. В обычных щелочных батареях используется в качестве проводящего электролита гель гидроксида калия. В результате химических реакций выделяется небольшое количество газообразного водорода.
Аккумулятор (батарея) сам по себе герметичен, поэтому давление внутри него постоянно нарастает. Это в итоге вызывает крошечные разрывы в металлическом корпусе. Гидроксид калия реагирует с углекислым газом и образует безвредную корку карбоната калия. Но сам гидроксид калия едкий и может вызвать раздражение кожи, поэтому относите потёкшие батарейки в центр переработки в полиэтиленовом пакете.