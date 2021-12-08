Почему суды становятся справедливее, если надеть на свидетелей маски

Учёные проанализировали несколько сотен исследований, в которых изучалось, насколько хорошо присяжные определяют ложь свидетелей в суде. Оказалось, что невербальные проявления (мимика, жесты и т.п.) нельзя считать надёжным признаком обмана, а маска для лица как раз позволяет больше сосредоточиться на речи человека.

Кроме того, исследователи пришли к выводу, что даже при проведении судебных заседаний онлайн точность определения присяжными лжи в речи свидетелей остаётся такой же, как при очном заседании.