Почему суды становятся справедливее, если надеть на свидетелей маски

Согласно результатам анализа, проведённого Портсмутским университетом, даже при наличии маски на лице свидетеля присяжные с лёгкостью понимают, правду он говорит или нет. Более того, маска позволяет ещё лучше определять, что из сказанного ложь, а что - правда. Результаты исследования были опубликованы в издании Journal of Applied Research in Memory and Cognition.