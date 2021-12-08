Почему суды становятся справедливее, если надеть на свидетелей маски

Почему суды становятся справедливее, если надеть на свидетелей маскиОбъясняют исследователи из Портсмутского университета
Согласно результатам анализа, проведённого Портсмутским университетом, даже при наличии маски на лице свидетеля присяжные с лёгкостью понимают, правду он говорит или нет. Более того, маска позволяет ещё лучше определять, что из сказанного ложь, а что - правда. Результаты исследования были опубликованы в издании Journal of Applied Research in Memory and Cognition.
Учёные проанализировали несколько сотен исследований, в которых изучалось, насколько хорошо присяжные определяют ложь свидетелей в суде. Оказалось, что невербальные проявления (мимика, жесты и т.п.) нельзя считать надёжным признаком обмана, а маска для лица как раз позволяет больше сосредоточиться на речи человека.
Кроме того, исследователи пришли к выводу, что даже при проведении судебных заседаний онлайн точность определения присяжными лжи в речи свидетелей остаётся такой же, как при очном заседании.