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Почему суды становятся справедливее, если надеть на свидетелей маски

Объясняют исследователи из Портсмутского университета
С началом пандемии маски стали носить все. Используют их и в судах. При этом, как оказалось, наличие маски на свидетеле помогает присяжным определить, лжёт свидетель или говорит правду. Подробнее о результатах исследования - в статье на Phys.org.
Почему суды становятся справедливее, если надеть на свидетелей маски

Согласно результатам анализа, проведённого Портсмутским университетом, даже при наличии маски на лице свидетеля присяжные с лёгкостью понимают, правду он говорит или нет. Более того, маска позволяет ещё лучше определять, что из сказанного ложь, а что - правда. Результаты исследования были опубликованы в издании Journal of Applied Research in Memory and Cognition.

Почему суды становятся справедливее, если надеть на свидетелей маски

Учёные проанализировали несколько сотен исследований, в которых изучалось, насколько хорошо присяжные определяют ложь свидетелей в суде. Оказалось, что невербальные проявления (мимика, жесты и т.п.) нельзя считать надёжным признаком обмана, а маска для лица как раз позволяет больше сосредоточиться на речи человека.

Кроме того, исследователи пришли к выводу, что даже при проведении судебных заседаний онлайн точность определения присяжными лжи в речи свидетелей остаётся такой же, как при очном заседании.

Источник: Phys.org
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