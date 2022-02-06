Почему сыр халлуми не плавится

Кроме того, сам сыр производится при помощи свёртывания молока в творог. Из этого творога затем удаляется ненужная жидкость. Затем творог нагревают до 90 градусов Цельсия, а после получившийся продукт солят.

Белковые сети становятся такими плотными именно благодаря этапу нагревания. Также соль, тепло уничтожают бактерии, которые способны ослабить структуру сыра. По этой причине сыр халлуми не настолько кислый, как остальные плавленые сыры, заключает автор.