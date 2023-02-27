Почему так много молодых людей интересуются старыми цифровыми камерами: ответ науки

Почему так много молодых людей интересуются старыми цифровыми камерами: ответ наукиРечь идёт о представителях поколения Z
Среди молодёжи сейчас есть те, кто предпочитает снимать не на смартфон, а на старые камеры начала 2000-х годов. И таких людей довольно много. Как можно объяснить этот феномен?
Фото: Digital Camera World
Сегодня смартфоны оснащают камерами с высоким разрешением и лучшей производительностью при слабом освещении. Тем не менее находятся среди молодёжи те, кто выбирает старые фотоаппараты: в частности, те, которые появились в начале 2000-х годов. С чем это может быть связано?
Одно из объяснений подобного явления - это тоска по прошлому. Однако, согласно новому исследованию, это может быть связано и с поиском смысла. Всё дело в том, что представители поколения Z находят и выражают собственные ценности через выбор технологий.
DPReview
У людей в целом потребностей много. Нуждаемся мы в еде, сне и т.д. Но также люди испытывают потребность в том, чтобы найти смысл жизни.
Смысл - это определение своих ценностей и принятие решений для развития себя как личности.
Что касается выбора технологии для этого, то вообще при выборе люди опираются на два аспекта. Это полезность технологии и простота её использования. Некоторые же выбирают технологии потому, что они придают смысл.
Цифровые камеры не такие уж качественные изображения. Тем не менее в соцсетях всё равно такие фото публикуются, так как важнее становится обмен опытом и рассказывание историй. Кроме того, для публикации подобных снимков нужно проделать больше шагов. Это увеличивает вовлечённость человека в процесс. Известно, что люди привязываются сильнее к каким-то объектам, если им нужно сделать более значительный выбор или принимать в этом более активное участие.