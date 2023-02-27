Почему так много молодых людей интересуются старыми цифровыми камерами: ответ науки

У людей в целом потребностей много. Нуждаемся мы в еде, сне и т.д. Но также люди испытывают потребность в том, чтобы найти смысл жизни.

Смысл - это определение своих ценностей и принятие решений для развития себя как личности.

Что касается выбора технологии для этого, то вообще при выборе люди опираются на два аспекта. Это полезность технологии и простота её использования. Некоторые же выбирают технологии потому, что они придают смысл.

Цифровые камеры не такие уж качественные изображения. Тем не менее в соцсетях всё равно такие фото публикуются, так как важнее становится обмен опытом и рассказывание историй. Кроме того, для публикации подобных снимков нужно проделать больше шагов. Это увеличивает вовлечённость человека в процесс. Известно, что люди привязываются сильнее к каким-то объектам, если им нужно сделать более значительный выбор или принимать в этом более активное участие.