Почему у людей норма температуры тела отличается от 36,6 ºС

Согласно научным исследованиям, пишет автор материала, человечество за последние 200 лет «похолодело». То есть средняя температура человека стала ниже 36,6 градусов Цельсия. Кстати, это значение в качестве нормального было определено как раз 200 лет назад в Германии. Однако сегодня наша физиология изменилась, добавляет пользователь.

В 2021 году учёные изучили различные записи 24 тысяч ветеранов гражданской войны (1860-е годы) и сопоставили их с информацией о 15 тысячах людей из 1970-х годов и о 150 тысячах - из начала 2000-х. Оказалось, что температура у мужчин, которые родились в начале XXI века, ниже на 0,59 ºС, чем у тех, кто родился около 200 лет назад. Получается, что на данный момент норма температуры уже приближается к 36 градусам.

Та же закономерность наблюдалась у женщин. У них снизилась температура на 0,32 градуса Цельсия по сравнению с пациентками из 1890 года. Аналогичный результат был получен при исследовании данных темнокожих людей.

Авторы исследования предположили, что подобное явление связано с изменением окружающей среды и улучшением условий жизни. То есть укрепление здоровья, снижение количества хронических инфекций, улучшение питания сделали температуру более равномерной.

Однако через несколько месяцев другие учёные обнаружили такое же снижение температуры у членов коренного племени в Боливии. Значит, дело не только в хороших условиях жизни.