Почему у людей норма температуры тела отличается от 36,6 ºС

Почему у людей норма температуры тела отличается от 36,6 ºСОбъясняют учёные
Согласно научным исследованиям, пишет автор материала, человечество за последние 200 лет «похолодело». То есть средняя температура человека стала ниже 36,6 градусов Цельсия. Кстати, это значение в качестве нормального было определено как раз 200 лет назад в Германии. Однако сегодня наша физиология изменилась, добавляет пользователь.
В 2021 году учёные изучили различные записи 24 тысяч ветеранов гражданской войны (1860-е годы) и сопоставили их с информацией о 15 тысячах людей из 1970-х годов и о 150 тысячах - из начала 2000-х. Оказалось, что температура у мужчин, которые родились в начале XXI века, ниже на 0,59 ºС, чем у тех, кто родился около 200 лет назад. Получается, что на данный момент норма температуры уже приближается к 36 градусам.
Та же закономерность наблюдалась у женщин. У них снизилась температура на 0,32 градуса Цельсия по сравнению с пациентками из 1890 года. Аналогичный результат был получен при исследовании данных темнокожих людей.
Авторы исследования предположили, что подобное явление связано с изменением окружающей среды и улучшением условий жизни. То есть укрепление здоровья, снижение количества хронических инфекций, улучшение питания сделали температуру более равномерной.
Однако через несколько месяцев другие учёные обнаружили такое же снижение температуры у членов коренного племени в Боливии. Значит, дело не только в хороших условиях жизни.
В итоге подобные изменения температуры объяснили учёные из Гарварда. Они утверждают, что температура снизилась из-за того, что со временем люди стали меньше двигаться. Когда человек двигается, то обмен веществ у него ускоряется и температура повышается, и наоборот. Однако, по словам пользователя Arnak, это всё индивидуально и к тому же тяжело проверить.
Тем не менее британские исследователи говорят, что каждое повышение исторической температуры тела на 1 °C связано примерно с увеличением скорости обмена веществ в состоянии покоя на 10 %. Получается, что к настоящему времени скорость нашего метаболизма уменьшилась на 6 %.
Однако, замечает автор, факторов, влияющих на температуру, слишком много. Это и увеличивающаяся со временем масса тела, и наличие обогревателей и кондиционеров, и улучшение питания, здоровья.
В любом случае ясно одно: в последнее время средняя температура взрослых снизилась. В 2017 году у 35 тысяч британцев она равнялась 36,3 ºС, в 2019 году у американцев - 36 ºС.