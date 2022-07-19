Почему у некоторых морей такие странные названия: Красное, Чёрное, Белое, Жёлтое

Почему у некоторых морей такие странные названия: Красное, Чёрное, Белое, ЖёлтоеРассказывает эксперт
Чаще всего название моря связано с оттенком его воды. Но почему тогда существуют Белое и Жёлтое моря? Действительно ли вода в них именно таких оттенков?
Пользователь iXBT.com говорит, что Жёлтое море расположено в восточной части Азии. В это море впадает река, содержащая много ила, - это Хуанхэ. Поэтому вода в море и правда отличается желтоватым оттенком.
Красное море считается самым солёным в мире, а находится оно в Индийском океане. У специалистов есть несколько предположений по поводу того, почему оно получило такое название. Первое - возможно, это связано с тем, что в этом море растут эритрейские водоросли, которые могут окрашивать воду в красноватый оттенок. Второе - есть вероятность, что побережье этого водоёма было создано минеральными породами, имеющими красный цвет. Третье - по цвету, обозначавшему расположение: находится море на юге, а он был у арабов красного цвета.
Белое море находится рядом с Северным Ледовитым океаном. В нём много льда, а в воде отражается небо белого цвета. Поэтому сам по себе водоём кажется белым. Ещё одна версия гласит, что название моря является топонимом, который имеет значение «чистое, светлое».
Чёрное море не раз меняло своё название. Считается, что чёрным его назвали по одной из трёх причин: дно тёмного цвета, расположение (некоторые народы ассоциируют север с чёрным цветом), тёмные воды в шторм.