Почему у некоторых морей такие странные названия: Красное, Чёрное, Белое, Жёлтое

Чаще всего название моря связано с оттенком его воды. Но почему тогда существуют Белое и Жёлтое моря? Действительно ли вода в них именно таких оттенков?

Пользователь iXBT.com говорит, что Жёлтое море расположено в восточной части Азии. В это море впадает река, содержащая много ила, - это Хуанхэ. Поэтому вода в море и правда отличается желтоватым оттенком.

Красное море считается самым солёным в мире, а находится оно в Индийском океане. У специалистов есть несколько предположений по поводу того, почему оно получило такое название. Первое - возможно, это связано с тем, что в этом море растут эритрейские водоросли, которые могут окрашивать воду в красноватый оттенок. Второе - есть вероятность, что побережье этого водоёма было создано минеральными породами, имеющими красный цвет. Третье - по цвету, обозначавшему расположение: находится море на юге, а он был у арабов красного цвета.