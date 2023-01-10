Почему у викингов шлем - с рогами

Итак, как же возник миф о том, что обязательный атрибут викинга - это шлем с рогами? Одна из вероятных причин этого - католики. Дело в том, что викинги нередко нападали на население, разрушали церкви, грабили людей. И зачастую они ассоциировались у католиков с демоническими силами.

Вторая причина того, что появился подобный миф, связана с археологами. Хотя на территории Скандинавии учёные не нашли рогатых шлемов, у берегов Вестфолла были обнаружены останки корабля. На нём изображались люди в шлемах с рогами, причём корабль этот предназначался для ритуалов.

Наконец, всё дело может быть в художественном вымысле. Рогатый шлем был изображён в 1820-х годах Юханом Мальстремом. Также в XIX веке оперу «Кольцо Нибелунга» иллюстрировал другой художник - Карл Эмиль Доплер.