Почему у Земли нет колец, как у Сатурна

При этом не совсем ясно, почему кольца есть лишь у газовых планет. Вероятно, это можно объяснить местом формирования планет: газовые создавались во внешней части Солнечной системы, а планеты земной группы (в том числе Земля) - во внутренней части. Земля и другие планеты, скорее всего, были защищены от столкновений, в результате которых могли бы образоваться кольца.

В то же время, возможно, связано это с тем, что во внешней области Солнечной системы у планет больше лун (спутников), благодаря которым формируются кольца.

Ещё одна причина может заключаться в том, что более крупные планеты имеют больше пространства, где система колец способна формироваться и оставаться в стабильном состоянии.

При этом учёные считают, что раньше Земля имела собственную систему колец. Когда-то давно объект, размер которого равен размеру Марса, столкнулся с Землёй. Скорее всего, это привело к формированию кольца из обломков. Правда, совсем скоро из этой системы колец была создана Луна.