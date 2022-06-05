Почему у жирафов длинная шея? Учёные выяснили

Почему у жирафов длинная шея? Учёные выяснилиЭто удалось понять благодаря одной находке
Специалисты из Института палеонтологии и палеоантропологии позвоночных Китайской академии наук нашли окаменелость Discokeryx xiezhi, возраст которой составляет 17 миллионов лет. Благодаря ей учёные обнаружили, что длинная шея у жирафов - это результат конкуренции животных. Череп и кости шеи находки оказались отлично приспособлены к боям с другими.
Жирафы в брачный период дерутся, хлестая при этом противников черепами. Длинные шеи дают им возможность наносить более сильные удары.
Команда учёных считает, что скелетная структура у жирафов со временем изменилась именно из-за подобных соревнований самцов за внимание самки.
При этом хотя у Discokeryx xiezhi шея всё же гораздо короче, чем у современных жирафов, эти животные отличались особым строением скелета. У них был твёрдый дискообразный оссикон (рогоподобный выступ) на голове и сложную сеть суставов, которая находилась между головой и позвоночником.