Почему у жирафов длинная шея? Учёные выяснили

Специалисты из Института палеонтологии и палеоантропологии позвоночных Китайской академии наук нашли окаменелость Discokeryx xiezhi, возраст которой составляет 17 миллионов лет. Благодаря ей учёные обнаружили, что длинная шея у жирафов - это результат конкуренции животных. Череп и кости шеи находки оказались отлично приспособлены к боям с другими.

Жирафы в брачный период дерутся, хлестая при этом противников черепами. Длинные шеи дают им возможность наносить более сильные удары.