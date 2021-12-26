Почему учёные не согласны, что человечество произошло всего от двух людей — Адама и Евы

Почему учёные не согласны, что человечество произошло всего от двух людей — Адама и ЕвыОбъясняется в выпуске на YouTube-канале The Infographics Show
Некоторые полагают, что все люди появились благодаря только Адаму и Еве. Жила эта пара изначально на Эдеме. При этом чем конкретно питались люди там - сказать сложно. В качестве похожего примера, только более современного, автор приводит Эйдена и Элли. Они оказались единственными выжившими в результате апокалипсиса. Жили они при этом в Лос-Анджелесе (Калифорния).
Поскольку Эйден и Элли не были родственниками, то вероятность смерти ребёнка во младенчестве или же рождения ребёнка с отклонениями была ниже. Но тут же возникают определённые сложности. Согласно данным исследования, которое было проведено в Чехословакии в 1933-1970-х годах, дети, рождённые от близких родственников, в 40 процентах случаях имели тяжёлую форму инвалидности. А в 14 процентах случаев они умерли из-за инвалидности. Есть и историческое подтверждение этого: король Таиланда Чулалонгкорн, у которого было 116 жён, наложниц и т.п. В результате большинство родившихся у него детей даже не доживали до совершеннолетия.
В итоге у Эйдена и Элли родились Карл и Ашер. Позже Карл случайно убил Ашера, когда они дрались из-за игрушек. Также у Эйдена и Элли появился третий ребёнок - Себастьян.
Далее необходимо вспомнить о ДНК и геноме. Когда у людей появляется ребёнок, они передают ему пару генов. В результате по 50 процентов ДНК передаётся ребёнку от обоих родителей.
Теперь нужно представить, что ДНК матери - это половина колоды карт. Если рождается второй ребёнок, то всё в ДНК как бы перемешивается, чтобы он не получил ту же ДНК с теми же генами. Но если детей будет очень много, то некоторые наборы генов у детей будут схожими.
Кроме того, нужно сказать, что большинство дефектных черт передаются в рецессивных генах. То есть вероятность их проявления у детей ниже, так как необходимо, чтобы пара таких черт оказалась вместе. При этом если родители оказываются родственниками, то вероятность передачи дефектных черт значительно возрастает.
В итоге у Элли и Эйдена родились 10 сыновей и 18 дочерей. Соответственно, у этих детей тоже были свои дети. Элли пугало, что будущие поколения могут иметь множество дефектов. Однако есть и относительно удачный случай рождения детей в подобных условиях. Так, на острове Пингелап после катастрофы удалось выжить лишь 20 людям, которые в результате стали создавать семьи друг с другом. Правда, из-за рецессивного гена много лет спустя десятая часть жителей этого острова страдала дальтонизмом. Однако это десятая часть, а не все.
В итоге автор делает вывод: учёные на самом деле пока что точно не знают, как появилось и развивалось человечество. Тем не менее исследователи однозначно не согласны с тем, что людей изначально было всего двое. Первых представителей рода homo явно было больше, поскольку при происхождении только от двух человек будущие поколения имели бы множество дефектов.