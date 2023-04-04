Почему улитки и слизни так медленно двигаются

Улитки и слизни входят в такую группу животных, как моллюски. Туда же относятся кальмары, устрицы, собственно моллюски, осьминоги. Среди моллюсков есть брюхоногие, и к ним относят слизней, улиток.

Медлительность улиток и слизней можно объяснить как минимум тремя факторами. Они связаны с тем, как они передвигаются, что едят и какие животные едят их самих.

Передвигаются слизни и улитки с помощью так называемой вентральной ноги. Но в действительности это не нога, а полоса мышц на нижней стороне тела, и покрыта эта полоса липкой слизью. Из-за такого уникального способа передвижения всё происходит очень медленно. Объясняется это тем, что скорость улиток и слизней ограничена количеством выделяемой слизи и сокращений мышц.