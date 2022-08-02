Почему упавший вертолёт Ми-6 лежит в болоте больше 40 лет

Вертолёт Ми-6 в 1981 году упал в болото около города Тарко-Сале. До этого он летал по просторам СССР в течение почти 17 лет. Считается, что крушение произошло из-за отказа обоих силовых агрегатов. Буквально за несколько минут до этого воздушное судно пополнило запасы топлива.

Перед самим крушением летел вертолёт на небольшой высоте, так как он перевозил груз на наружном подвесе. После отказа силовых агрегатов пилоты решили приземлиться где-то в болотах.