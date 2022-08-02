Почему упавший вертолёт Ми-6 лежит в болоте больше 40 лет

Почему упавший вертолёт Ми-6 лежит в болоте больше 40 летИ как он вообще туда попал
Вертолёт Ми-6 в 1981 году упал в болото около города Тарко-Сале. До этого он летал по просторам СССР в течение почти 17 лет. Считается, что крушение произошло из-за отказа обоих силовых агрегатов. Буквально за несколько минут до этого воздушное судно пополнило запасы топлива.
Перед самим крушением летел вертолёт на небольшой высоте, так как он перевозил груз на наружном подвесе. После отказа силовых агрегатов пилоты решили приземлиться где-то в болотах.
К счастью, выжить удалось всем, кто был в вертолёте. А вот само судно из-за сильного удара уже не подлежало восстановлению.
После расследования оказалось, что причиной отказа двигателей стало попадание воды в бак судна. Произошло это из-за того, что кто-то без ведома пилотов закачал воду не в те баки, в которые было нужно.
Вертолёт не стали эвакуировать по двум причинам. Первая - труднодоступность местности. Вторая - болотистость. Поэтому из судна просто взяли всё, что нужно, и оставили его в болоте.