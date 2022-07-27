Почему в азиатских странах крыши зданий загнуты вверх

Кроме того, крепились крыши тоже особым образом. Для этого использовалась специальная стоечно-балочная конструкция (см. изображения выше) под названием «доу гун». Такие опоры позволяют снизить влияние на здание большого количества осадков и в целом сделать строение более устойчивым.

Ещё одна причина обращения к такой конструкции - подверженность азиатских стран землетрясениям. Подобная конструкция, как утверждает автор статьи, помогает снижать силу землетрясений.