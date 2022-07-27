Почему в азиатских странах крыши зданий загнуты вверх

Почему в азиатских странах крыши зданий загнуты вверхКасается это именно традиционных построек
Особенности азиатских построек сформировались под влиянием географического положения стран. Первые упоминания об изогнутых крышах учёные нашли 4 тысячи лет назад. В те времена большая часть китайцев жила в прибрежных районах - около рек Янцзы и Хуанхэ. В определённые месяцы население страдало от тропических ливней, которые могли длиться несколько недель. Поэтому жители Китая придумали такую необычную конструкцию крыш. Благодаря этому решению можно уменьшить количество воды, которая попадает на каркасы храмов и домов.
Кроме того, крепились крыши тоже особым образом. Для этого использовалась специальная стоечно-балочная конструкция (см. изображения выше) под названием «доу гун». Такие опоры позволяют снизить влияние на здание большого количества осадков и в целом сделать строение более устойчивым.
Ещё одна причина обращения к такой конструкции - подверженность азиатских стран землетрясениям. Подобная конструкция, как утверждает автор статьи, помогает снижать силу землетрясений.