Почему в центре галактик находятся чёрные дыры, а не другие космические объекты

Почему в центре галактик находятся чёрные дыры, а не другие космические объектыОбъясняет эксперт издания BBC Science Focus Magazine
По словам эксперта доктора Аластера Ганна, существуют и прямые, и косвенные доказательства наличия чёрных дыр в центрах большинства галактик. Причём называются такие чёрные дыры - сверхмассивными. К примеру, благодаря наблюдениям за очень яркими ядрами далёких галактик («квазарами») становится ясно, что выделяют энергии такие дыры в триллион раз больше, чем обычная звезда.
Есть одно объяснение такому большому количеству энергии. Это процесс преобразования сверхмассивной чёрной дырой гравитационной энергии в свет. Другие космические объекты, в том числе массивные звёзды, просто не способны выделить подобное количество энергии. Также есть вероятность, что такие звёзды, масса которых составляет несколько сотен солнечных, вряд ли вообще сформируются.
И даже если бы подобные сверхмассивные звёзды смогли образоваться, время их жизни было бы очень небольшим - всего несколько миллионов лет. Это никак не может объяснить такое большое число ярких ядер галактик в космосе.
Одно из непосредственных доказательств наличия сверхмассивных чёрных дыр в центральной части галактик - это особенности движения звёзд около объекта, расположенного в центре. Движутся они с огромной скоростью, а это возможно в том случае, если центральный объект одновременно очень компактен и очень массивен. То есть это и есть сверхмассивная чёрная дыра.