Почему в центре галактик находятся чёрные дыры, а не другие космические объекты

Есть одно объяснение такому большому количеству энергии. Это процесс преобразования сверхмассивной чёрной дырой гравитационной энергии в свет. Другие космические объекты, в том числе массивные звёзды, просто не способны выделить подобное количество энергии. Также есть вероятность, что такие звёзды, масса которых составляет несколько сотен солнечных, вряд ли вообще сформируются.

И даже если бы подобные сверхмассивные звёзды смогли образоваться, время их жизни было бы очень небольшим - всего несколько миллионов лет. Это никак не может объяснить такое большое число ярких ядер галактик в космосе.

Одно из непосредственных доказательств наличия сверхмассивных чёрных дыр в центральной части галактик - это особенности движения звёзд около объекта, расположенного в центре. Движутся они с огромной скоростью, а это возможно в том случае, если центральный объект одновременно очень компактен и очень массивен. То есть это и есть сверхмассивная чёрная дыра.