Почему в Германии платят налог на дождь

Сумма платежа зависит от особенностей «запечатанной» территории (то есть той, где находится постройка или где лежит асфальт) и от её площади. Делают это с помощью эрофотоснимков, которые затем отправляют хозяевам.

Чтобы сэкономить, немцы делают так, чтобы дождевая вода в канализацию не стекала. Например, они могут установить на своём участке систему сбора дождевой воды. После этого они поливают этой водой растения, используют для мытья полов и т.п.