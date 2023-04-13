Почему в Китае более 30 миллионов человек живут под землёй

Яодун, то есть «дом-пещера», - это традиционный тип жилища для китайцев. Площадь подобных домов может составлять до 70 квадратных метров. Во многих таких жилищах вы найдёте электричество, водопровод, телефонную связь, интернет. Кроме того, дома укрепляют при помощи кирпичной кладки.

Вместе с тем пещеры создают сразу комплексами. То есть в итоге получается нечто вроде деревни. В основном живут там старики и взрослые люди. В большинстве пещер даже нет дверей на входе.