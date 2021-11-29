Почему в России больше не будет безлимитных тарифов для мобильного интернета

Многие знакомы с ситуацией, когда оператор предлагает перейти на новый тариф, а потом выясняется, что за него нужно платить куда больше, чем за предыдущий. Причём известно это становится после определённого периода пользования. На самом деле уже сейчас внутренние резервы операторов уже оказались исчерпаны. Чтобы получить деньги, они должны изменять условия тарифа, но открыто делать это не могут. Первое, чего коснулись подобные изменения, - это безлимитные опции интернета.

Вообще для безлимитного интернета операторы и так устанавливают ограничения. Но узнать о них заранее невозможно, так как нет установленных единых правил для операторов в этом отношении. То есть всё индивидуально. К примеру, только что подключившиеся к МТС абоненты говорят, что скорость интернета очень хорошая, но позже (спустя месяц или несколько недель) замечают, что она изменилась и не в лучшую сторону.

В «Теле2» таким образом уменьшают скорость интернета тем, кто им пользуется много (например, 150 ГБ за три месяца). Лучше же всего подобные условия у «Билайна», где даётся 300 ГБ ежемесячно (а на тарифах для роутеров всё без ограничений). Однако у таких предложений есть недостаток: сейчас они не выгодны ни для операторов, ни для собственно абонентов. Ограничение объёма передаваемых данных для тех, кто сильно загружает сеть и много пользуется мобильным безлимитным интернетом, устанавливается для того, чтобы большинство людей могли нормально пользоваться услугами оператора.

Для того чтобы качество интернета было хорошим и сети 5G развивались, операторам требуются деньги. Получить их можно через продажу услуг. Однако государство не позволяет им менять стоимость услуг, поэтому приходится придумывать что-то другое. Один из способов - отказ от безлимитного интернета в 2022 году. Первые шаги в этом направлении сделаны уже сейчас.