Почему в России не делают бетонные дороги, как в США

19:30, 07 ноября 2023
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Почему в России не делают бетонные дороги, как в СШАЕсть несколько важных причин
В России почти все дороги выполнены из асфальта, а вот бетонных практически не встретишь. Но с чем это связано?
Отсутствие специализированной техники. В России техники, которая нужна для строительства бетонных дорог, практически нет. Кроме того, производится эта техника в других странах.
Экономическая причина. Не каждый регион страны может позволить себе потратиться на создание именно бетонных дорог.
Идеальное исполнение и точность. Именно это требуется при укладке бетонных дорог. Если же будут какие-то дефекты, то придётся перекладывать заново целые участки: в этом плане асфальтовое покрытие проще.
Низкая популярность. Многие проектировщики и застройщики используют асфальт для строительства дорог, так как он более надёжен и привычен.