Почему в Солнечной системе у каждой планеты – свой особенный цвет

Почему в Солнечной системе у каждой планеты – свой особенный цветОбъясняет Al Jazeera
Считается, что на цвет планет влияют такие параметры, как происхождение, состав, атмосфера, расположение (относительно Солнца). В то же время можно при внимательном рассмотрении заметить, что каждая из планет имеет свой уникальный цвет.
Так, поверхность Меркурия состоит из скал, вулканических кратеров. Планета при этом серого цвета. Состав атмосферы здесь следующий: кислород, натрий, водород, гелий, калий, водяной пар.
Венера в телескоп кажется желтовато-белой. Больше всего в атмосфере здесь углекислого газа, а облака состоят из серной кислоты.
Марс имеет красновато-коричневый цвет. Это связано с большим количеством пыли на этой планете, причём эта пыль из-за железа - красного цвета.
В атмосфере Юпитера больше всего содержится водорода и гелия. Также он имеет белые и коричневые полосы, завихрения.
Сатурн коричневого цвета, но иногда на нём можно заметить белые пятна. Эти пятна на самом деле представляют собой штормы.
Уран и Нептун - синие. Такой цвет они получили благодаря метану. Иногда можно заметить на этих планетах белый пояс облаков или же тёмные пятна.
Наконец, Плутон - планета, имеющая также коричневый цвет. Состоит она из азота, окиси углерода, метана и ряда органических веществ.