Почему в Солнечной системе у каждой планеты – свой особенный цвет

Считается, что на цвет планет влияют такие параметры, как происхождение, состав, атмосфера, расположение (относительно Солнца). В то же время можно при внимательном рассмотрении заметить, что каждая из планет имеет свой уникальный цвет.

Так, поверхность Меркурия состоит из скал, вулканических кратеров. Планета при этом серого цвета. Состав атмосферы здесь следующий: кислород, натрий, водород, гелий, калий, водяной пар.

Венера в телескоп кажется желтовато-белой. Больше всего в атмосфере здесь углекислого газа, а облака состоят из серной кислоты.

Марс имеет красновато-коричневый цвет. Это связано с большим количеством пыли на этой планете, причём эта пыль из-за железа - красного цвета.