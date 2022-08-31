Почему в современных самолётах устанавливают меньше двигателей, чем раньше

Когда-то на лайнерах было три или четыре двигателя, а не два

Раньше нередко в аэропорту можно было заметить воздушное судно, на котором установлено три или четыре двигателя. Сейчас же встретить такие экземпляры можно редко. Но почему так произошло?