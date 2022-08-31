Почему в современных самолётах устанавливают меньше двигателей, чем раньше

Почему в современных самолётах устанавливают меньше двигателей, чем раньшеКогда-то на лайнерах было три или четыре двигателя, а не два
В последние годы не было представлено ни одного самолёта с четырьмя или тремя двигателями. Это связано с несколькими факторами.
Дело в том, что в течение длительного времени двухмоторные самолёты были не способны летать далеко от аэропортов, а осуществлялись такие полёты лайнерами с тремя и четырьмя моторами. Связано это было с тем, что вероятность отказала двух двигателей сразу была довольно высокой. Со временем надёжность двухмоторных двигателей повышалась, поэтому допустимая дальность удаления от аэропортов тоже возрастала. Так, с 60 минут она увеличилась в современных самолётах до 120 минут (ETOPS-120). Также лайнеры с ETOPS-180 способны летать уже почти над всей поверхностью Земли.
Вторая причина перехода на двухмоторные самолёты - снижение расходов на создание и обслуживание лайнеров. Двигатели на современных самолётах - это в среднем 20-25 процентов от их конечной стоимости. Поэтому два двигателя в любом случае обойдутся дешевле, чем три либо четыре. Кроме того, топлива для них требуется меньше.
Наконец, третий фактор - это рост мощности. Раньше суммарно каждый двигатель из трёх либо четырёх обеспечивал довольно небольшую тягу: например, Pratt & Whitney JT3D - 76 килоньютон (кН). Сейчас двигатель вроде General Electric GE90 обладает тягой в 440 кН.