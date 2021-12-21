Почему в Тайване сейчас проблемы с производством микрочипов

Ещё хуже стала ситуация из-за политики. Так, с 2020 года идёт торговая, экономическая война между Китаем и США. К примеру, летом 2020 года Штаты запретили Huawei передавать разработки чипов тайваньской компании TSMC, а после этого был принят ряд других санкционных мер.

При этом чипы TSMC установлены практически во всей технике. Однако, несмотря на дефицит компонентов, новые заводы в Тайване строить не собираются.

При этом крайне негативно повлиял на Тайвань меняющийся климат. Так, в 2020-2021 году на этом острове была нетипичная для его климата засуха. К примеру, уже весной 2021 года стали заканчиваться запасы воды на этой территории. При этом на производство полупроводников для чипов тратится очень много воды. В результате всё же TSMC начала уже строить новый завод по производству чипов в Аризоне.