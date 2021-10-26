Почему в Третьей мировой войне США сначала нападут на Россию и только потом на Китай

Почему в Третьей мировой войне США сначала нападут на Россию и только потом на КитайИ где будут проходить военные действия
С точки зрения американцев, отмечает автор, для того чтобы одержать победу над Китаем в Третьей мировой, необходимо нейтрализовать Россию. Если точнее, то ликвидировать российское ядерное оружие. После этого можно будет диктовать китайской стороне собственные условия.
Однако наиболее вероятным сценарием развития событий в ходе Третьей мировой автор считает переход её на уровень морской и ядерной. По его мнению, всё идёт именно к этому.
Сейчас во всём мире ощущается нарастание возможности военного конфликта. США собираются строить атомные подводные лодки, с японского авианосца летали военные самолёты, в Южной Корее прошли испытания баллистической ракеты. Американцы также пытаются как можно быстрее построить новые корабли, но не получается.
Всё это говорит о вероятности возникновения в ближайшем будущем войны. К тому же уже сейчас накопилось множество противоречий, а главное из них - невозможность США управлять всем миром и их желание вернуть это. Решить эту проблему можно будет только с помощью мировой войны, в результате которой господствовать будет Америка.
Причин для уничтожения остальных стран у США много. К примеру, это конечность ресурсов, подрыв оборота долларов в мире из-за действий Китая (торговля с африканскими государствами в собственной валюте) и России. Помимо этого, Штаты могут вскоре просто утратить статус ядерной державы.
В итоге где-то уже к началу 30-х годов XXI века американцам придётся выбирать между потерей статуса ядерной (экономической) державы и военным нападением.
Сами представители США тоже понимают, когда начнётся война. Так, восемь атомных подлодок будут построены для Австралии к 2036 году, а американский ядерный арсенал пригоден будет до 2035 или 2036 года.
Если вернуться к ситуации нейтрализации ядерного оружия в России Америкой после начала войны, то тут есть несколько вариантов. Скорее всего, первый удар будет нанесён с атомных подлодок с баллистическими ракетами типа «Огайо». Если это произойдёт из акватории Средиземного моря, района Ионических островов и Крита, то до 60-й ракетной дивизии РВСН в Саратовской области и авиабазы дальней авиации в г. Энгельс она долетит за 8,5 минут максимум. Возможно, что затем запустят и «Минитмены», если они смогут взлететь. То есть уничтожить большую часть РВСН чисто теоретически США смогут, хоть это и будет сложно.
При этом ответный удар с помощью системы «Периметр» получится крайне слабым, и Америку это не остановит.
В будущем, по мнению эксперта, самыми надёжными американскими баллистическими ракетами станут «Трайденты». Недавно к тому же проводились работы по продлению срока их службы, ракеты получат и новые ядерные снаряды.
Также США могут уничтожить при необходимости российские подлодки стратегического назначения. Об этом уже не раз говорили специалисты.
После успешной нейтрализации ядерного оружия России американцы станут действовать так, как ранее (если вспомнить историю), то есть уничтожать мирное население страны. Для этого будут использоваться бомбардировщики и ПЛАРБ (ракетный подводный крейсер стратегического назначения).
В итоге, заключает автор, «главной ударной силой» США станет флот. То есть всё-таки война будет именно морской. Поэтому только РПКСН способны нанести ответный удар в случае атаки, но чтобы это случилось, нужно совершенствовать технику, уровень подготовки военных.