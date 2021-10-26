Почему в Третьей мировой войне США сначала нападут на Россию и только потом на Китай

С точки зрения американцев, отмечает автор, для того чтобы одержать победу над Китаем в Третьей мировой, необходимо нейтрализовать Россию. Если точнее, то ликвидировать российское ядерное оружие. После этого можно будет диктовать китайской стороне собственные условия.

Однако наиболее вероятным сценарием развития событий в ходе Третьей мировой автор считает переход её на уровень морской и ядерной. По его мнению, всё идёт именно к этому.

Сейчас во всём мире ощущается нарастание возможности военного конфликта. США собираются строить атомные подводные лодки, с японского авианосца летали военные самолёты, в Южной Корее прошли испытания баллистической ракеты. Американцы также пытаются как можно быстрее построить новые корабли, но не получается.

Всё это говорит о вероятности возникновения в ближайшем будущем войны. К тому же уже сейчас накопилось множество противоречий, а главное из них - невозможность США управлять всем миром и их желание вернуть это. Решить эту проблему можно будет только с помощью мировой войны, в результате которой господствовать будет Америка.

Причин для уничтожения остальных стран у США много. К примеру, это конечность ресурсов, подрыв оборота долларов в мире из-за действий Китая (торговля с африканскими государствами в собственной валюте) и России. Помимо этого, Штаты могут вскоре просто утратить статус ядерной державы.

В итоге где-то уже к началу 30-х годов XXI века американцам придётся выбирать между потерей статуса ядерной (экономической) державы и военным нападением.