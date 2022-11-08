Почему в жару самолёты не могут взлететь

С каждым годом средняя температура на планете повышается. Из-за этого самолётам всё сложнее взлетать. По словам профессора науки об атмосфере в британском Редингском университете Пола Уильямса, когда лайнер отрывается от поверхности Земли, ему нужно преодолеть силу притяжения. А для этого необходимо, чтобы воздух толкал самолёт вверх.

Эта подъёмная сила самолёта связана с несколькими факторами. Один из наиболее важных - температура воздуха. При нагреве воздуха происходит его расширение, а значит и количество молекул, поднимающих вверх самолёт, становится меньше.