Почему в жару самолёты не могут взлететь

Почему в жару самолёты не могут взлететьИ как с этим связано глобальное потепление
Жаркая погода является препятствием для полётов на самолёте. Связано это с тем, что в подобную погоду авиалайнерам в принципе очень сложно взлетать, поскольку количество молекул, которые поднимают его вверх, уменьшается. И это ещё не всё.
С каждым годом средняя температура на планете повышается. Из-за этого самолётам всё сложнее взлетать. По словам профессора науки об атмосфере в британском Редингском университете Пола Уильямса, когда лайнер отрывается от поверхности Земли, ему нужно преодолеть силу притяжения. А для этого необходимо, чтобы воздух толкал самолёт вверх.
Эта подъёмная сила самолёта связана с несколькими факторами. Один из наиболее важных - температура воздуха. При нагреве воздуха происходит его расширение, а значит и количество молекул, поднимающих вверх самолёт, становится меньше.
Специалист добавляет, что при повышении температуры воздуха на каждые 3 градуса по Цельсию подъёмная сила уменьшается на 1 %. По этой причине во время сильной жары авиалайнеры взлетают с трудом. Иногда даже полёт бывает осуществить совсем нереально.
Также если при температуре 20 градусов по Цельсию самолёту нужно для разгона 2 тысячи метров взлётно-посадочной полосы, то при 40 градусах - 2,5 тысячи метров.