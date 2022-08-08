Почему внутри снежного жилища эскимосов всегда тепло

Люди, живущие на севере США, Канады, Гренландии, с древних времён строят иглу, или дома из снежных блоков. Специалисты-археологи тоже это подтверждают.

Жилище может быть в высоту - два метра, в диаметре - четыре метра. Снежные блоки укладываются специально по спирали, причём каждый блок опирается для надёжности на три точки. Все щели между этими блоками заделываются снегом, а затем вся конструкция снаружи поливается водой.

Если дом построен правильно, то внутри него температура будет составлять от +5 градусов по Цельсию и выше. Объясняется это законами физики.