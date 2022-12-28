Почему возникает праздничное выгорание и как от него избавиться

Почему возникает праздничное выгорание и как от него избавитьсяСуществует три проверенных способа
Рождественские праздники длятся всего несколько дней, но некоторые готовятся к ним месяцами. После окончания праздников многие ощущают нечто вроде праздничного выгорания. И у этого состояния есть свои причины.
Фото: VanWyk
Многие люди в праздники сталкиваются за короткий промежуток времени с сильным стрессом. Он может быть связан с очередями за подарками, нахождением в пробках по дороге к друзьям или семье, беспокойством о деньгах и пр.
Как только мозг воспринимает стрессор, начинает активно работать симпатическая нервная система. В результате вырабатывается адреналин, сердце начинает перекачивать больше крови, лёгкие - захватывать больше воздуха, улучшаются зрение и слух. Проявляется это также в виде сильной потливости и учащённого пульса.
Но из-за того, что стресс длится долго, в организме могут произойти серьёзные изменения. В результате человек будет ощущать себя выгоревшим.
Если вы почувствуете себя вымотанным после праздников, то попробуйте сделать эти три вещи.
Вспомните приятные моменты. Это поможет пережить негативные последствия стресса. Постарайтесь самостоятельно или с близкими, друзьями вспомнить о чём-то хорошем, что было в вашей жизни.
Послушайте музыку. Музыка может помочь, если вам тяжело расслабиться, если вы страдаете от проблем со сном или чувствуете усталость даже после многочасового сна. Известно, что музыка снижает уровень стресса.
Ожидайте хорошего дня. В течение недели перед сном представляйте себе четыре положительных события, которые могут произойти с вами на следующий день. И представляйте это максимально ярко. Это позволит вам хорошо выспаться.
Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.