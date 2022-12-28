Почему возникает праздничное выгорание и как от него избавиться

Многие люди в праздники сталкиваются за короткий промежуток времени с сильным стрессом. Он может быть связан с очередями за подарками, нахождением в пробках по дороге к друзьям или семье, беспокойством о деньгах и пр.

Как только мозг воспринимает стрессор, начинает активно работать симпатическая нервная система. В результате вырабатывается адреналин, сердце начинает перекачивать больше крови, лёгкие - захватывать больше воздуха, улучшаются зрение и слух. Проявляется это также в виде сильной потливости и учащённого пульса.

Но из-за того, что стресс длится долго, в организме могут произойти серьёзные изменения. В результате человек будет ощущать себя выгоревшим.