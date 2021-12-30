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Почему всегда быть вежливым так утомительно

Объясняет эксперт BBC Science Focus Magazine
Люди, работающие в сфере обслуживания, часто чувствуют себя эмоционально опустошёнными после смены. С чем это связано - рассказывает автор британского издания.
Почему всегда быть вежливым так утомительно

Когда человеку приходится быть постоянно вежливым с другими, это истощает. Объясняется данный факт тем, что ему при этом нужно скрывать свои настоящие чувства. А на это может уходить множество энергии. Особенно утомительно это, если вам приходится делать так на работе весь день.

Почему всегда быть вежливым так утомительно

Психологи подобный вид деятельности называют эмоциональным трудом. Он предполагает «поверхностное действие» (когда человек скрывает собственные чувства) или же «глубокое действие» (когда человек не просто скрывает чувства, а вынужден их менять, чтобы, например, посочувствовать клиенту).

Поскольку всё это требует усилий и управления эмоциями, то очень утомляет. Хотя при этом бывает, что за обращение к «глубоким действиям» иногда сотрудник может быть вознаграждён чаевыми, улыбкой и т.п.

Источник: BBC Science Focus Magazine
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