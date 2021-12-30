Почему всегда быть вежливым так утомительно

Психологи подобный вид деятельности называют эмоциональным трудом. Он предполагает «поверхностное действие» (когда человек скрывает собственные чувства) или же «глубокое действие» (когда человек не просто скрывает чувства, а вынужден их менять, чтобы, например, посочувствовать клиенту).

Поскольку всё это требует усилий и управления эмоциями, то очень утомляет. Хотя при этом бывает, что за обращение к «глубоким действиям» иногда сотрудник может быть вознаграждён чаевыми, улыбкой и т.п.