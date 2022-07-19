Почему вы даже через несколько лет помните, как кататься на велосипеде, но быстро забываете имена

В рамках исследования учёные провели эксперимент с участием мышей. Для этого они обучили животных доставать пищевые гранулы при помощи лап. Одновременно с этим они наблюдали, какие нейроны в мозге мышей активируются во время обучения.

Когда через несколько недель эксперты проверили, помнят ли мыши, как доставать гранулы, они обнаружили, что в мозге животных, которые помнили, активно работали те же нейроны, которые были определены в самом начале.

Выяснилось также, что моторные (двигательные) воспоминания в мозге находятся в разных частях мозга, причём в большом количестве. Поэтому когда мы повторяем какое-то действие, мы создаём новые связи между нейронами и совершенствуем таким образом навык.

Кроме того, по мнению учёных, стойкость моторной памяти может быть связана с вознаграждением и с гормоном дофамином.