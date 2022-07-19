Почему вы даже через несколько лет помните, как кататься на велосипеде, но быстро забываете имена

Почему вы даже через несколько лет помните, как кататься на велосипеде, но быстро забываете именаОтвечают нейробиологи
Недавнее исследование, которое провели учёные из Института неврологии Ву Цай, показало, каким образом формируются двигательные воспоминания и почему они остаются в мозге надолго. По мнению специалистов, моторная память является уникальной. В различных исследованиях принимали участие бывшие музыканты, которые не могли вспомнить своих родственников, но помнили, как играть музыку.
Эксперты считают, что в мозге воспоминания закодированы в форме активности сетей, состоящих из множества нейронов. Группа специалистов в ходе нового исследования решила узнать, какую роль эти группы клеток (нейронов) играют в обучении двигательному навыку и его запоминании.
В рамках исследования учёные провели эксперимент с участием мышей. Для этого они обучили животных доставать пищевые гранулы при помощи лап. Одновременно с этим они наблюдали, какие нейроны в мозге мышей активируются во время обучения.
Когда через несколько недель эксперты проверили, помнят ли мыши, как доставать гранулы, они обнаружили, что в мозге животных, которые помнили, активно работали те же нейроны, которые были определены в самом начале.
Выяснилось также, что моторные (двигательные) воспоминания в мозге находятся в разных частях мозга, причём в большом количестве. Поэтому когда мы повторяем какое-то действие, мы создаём новые связи между нейронами и совершенствуем таким образом навык.
Кроме того, по мнению учёных, стойкость моторной памяти может быть связана с вознаграждением и с гормоном дофамином.