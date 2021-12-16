Почему вы должны особенно следить за здоровьем вашей собаки, если её порода – французский бульдог

Команда учёных из Королевского ветеринарного колледжа в Хартфордшире выяснила, что французские бульдоги с большей вероятностью, чем представители других пород, приобретут одно из 20 распространённых заболеваний. Результаты этого исследования были опубликованы в издании Canine Medicine and Genetics.

Собаки этой породы имеют больше шансов заработать синдром обструкции дыхательных путей, кожный дерматит. Также у них чаще встречаются сужение ноздрей, выделения из ушей. Однако несмотря на это, они менее склонны к 11 из 43 специфических заболеваний в сравнении с собаками других пород. К примеру, французские бульдоги вряд ли будут страдать ожирением или столкнутся с хромотой.