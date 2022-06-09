Почему вы не всегда можете вспомнить что-то, даже если хотите

Почему вы не всегда можете вспомнить что-то, даже если хотитеИ почему это не всегда ваша вина
Благодаря недавнему исследованию учёные смогли выяснить, почему человеку далеко не всегда удаётся вспомнить то, что он забыл. На самом деле в этом процессе определённую роль играет удача.
У человека есть два вида памяти. Это рабочая и долговременная. Рабочая память позволяет держать в уме информацию, которая потом будет использоваться для решения примеров (например, 377 - 527) или будет записана на листок. То есть в этом случае вы запоминаете факты, как правило, ненадолго.
Долговременная же память даёт возможность хранить информацию за пределами сознания.
Согласно результатам нового исследования, когда вы держим в голове сразу несколько намерений, то они как бы соревнуются друг с другом по тому, кто «придёт» быстрее к рабочей памяти. Происходит это бессознательно, но зависит от важности задачи и от соответствия намерения ситуации.
При этом даже если намерение очень важно для вас и соответствует тому, что происходит с вами прямо сейчас, это совсем не значит, что вы его не забудете. То есть ещё один фактор, имеющий значение здесь, - это случайность.
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