Почему вы не всегда можете вспомнить что-то, даже если хотите

Согласно результатам нового исследования, когда вы держим в голове сразу несколько намерений, то они как бы соревнуются друг с другом по тому, кто «придёт» быстрее к рабочей памяти. Происходит это бессознательно, но зависит от важности задачи и от соответствия намерения ситуации.

При этом даже если намерение очень важно для вас и соответствует тому, что происходит с вами прямо сейчас, это совсем не значит, что вы его не забудете. То есть ещё один фактор, имеющий значение здесь, - это случайность.

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