Почему вы сразу забываете то, что нашли в поиске по интернету: объясняют учёные

Почему вы сразу забываете то, что нашли в поиске по интернету: объясняют учёныеНа самом деле быстрый доступ к Google заставляет нас верить в то, что мы много знаем
Согласно результатам недавнего маркетингового исследования Школы бизнеса Маккомбса, из-за поисковиков люди стали неверно оценивать уровень своих знаний. Более того, когда они пользуются Google для ответа на вопрос, то ошибочно полагают, что справятся с тем вопросом и без помощи поисковой системы. Все выводы экспертов были опубликованы в издании Proceedings of the National Academy of Sciences.
Адриан Уорд, ведущий исследователь и доцент кафедры маркетинга Школы бизнеса Маккомбса, провёл несколько экспериментов, чтобы выяснить, способны ли люди спутать информацию из интернета с информацией в их голове. Для этого участникам необходимо было сначала ответить на 10 общих вопросов самостоятельно либо с использованием Google. После этого они сказали, насколько уверены в своей способности находить информацию в других источниках и запоминать её. Испытуемые, которые «гуглили» всё, правильно ответили на многие вопросы и были в большей степени уверены как в умении находить данные, так и в своей памяти, чем остальные.
В ходе второго эксперимента люди вновь проделали то же, что и в первом. Затем учёный спросил, на сколько, по их мнению, вопросов они смогут ответить правильно самостоятельно в следующем таком же тесте. Люди, пользующиеся Google, были уверены, что ответят на большее число вопросов, полагаясь только на свою память. То есть они считали, что успешное прохождение первого теста связано не с обращением к Google, а с их собственными знаниями.
Далее участники снова отвечали на различные вопросы. Но им в помощь были даны две версии Google: одна выдавала ответ сразу же, а вторая - задерживала на 25 секунд. И в этом случае люди, которым достался медленный поисковик, уже не были так уверены в собственных знаниях и не предсказывали большое количество верных ответов, как в предыдущем эксперименте.
После этого все участники ответили на 50 вопросов с помощью Google или Wikipedia. Затем им показали 70 вопросов (среди них - 50 старых и 20 новых) и попросили вспомнить, новые они или старые (и если старые, то каким образом они отвечали на них: самостоятельно или через поисковую систему). Те, кто пользовался Google, менее точно назвали источник информации (они чаще приписывали онлайн-знания себе). Получается, что они даже даже забывали, что вводили запрос в Google.
Так почему же мы забываем то, что «гуглим»? Уорд отмечает: поиск в интернете выполняется быстрее, чем доступ к нашей памяти. Это значит, что у нас может создаваться лишь иллюзия осведомлённости: когда мы сразу переходим к Google, мы не запоминаем информацию и не тренируем память.