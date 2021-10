Почему вы сразу забываете то, что нашли в поиске по интернету: объясняют учёные

Согласно результатам недавнего маркетингового исследования Школы бизнеса Маккомбса, из-за поисковиков люди стали неверно оценивать уровень своих знаний. Более того, когда они пользуются Google для ответа на вопрос, то ошибочно полагают, что справятся с тем вопросом и без помощи поисковой системы. Все выводы экспертов были опубликованы в издании Proceedings of the National Academy of Sciences.

Адриан Уорд, ведущий исследователь и доцент кафедры маркетинга Школы бизнеса Маккомбса, провёл несколько экспериментов, чтобы выяснить, способны ли люди спутать информацию из интернета с информацией в их голове. Для этого участникам необходимо было сначала ответить на 10 общих вопросов самостоятельно либо с использованием Google. После этого они сказали, насколько уверены в своей способности находить информацию в других источниках и запоминать её. Испытуемые, которые «гуглили» всё, правильно ответили на многие вопросы и были в большей степени уверены как в умении находить данные, так и в своей памяти, чем остальные.

В ходе второго эксперимента люди вновь проделали то же, что и в первом. Затем учёный спросил, на сколько, по их мнению, вопросов они смогут ответить правильно самостоятельно в следующем таком же тесте. Люди, пользующиеся Google, были уверены, что ответят на большее число вопросов, полагаясь только на свою память. То есть они считали, что успешное прохождение первого теста связано не с обращением к Google, а с их собственными знаниями.