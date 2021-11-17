Почему взрослым почти невозможно избавиться от акцента при разговоре на иностранном языке

Что касается последнего, то исследования подтверждают это. Уже в 1,5 года ребёнок-билингв (владеющий двумя языками как родными) понимает, какой из языков он слышит, и может легко переключаться между ними. Большинство учёных отмечают, что в период с 5 до 9 лет речевой аппарат детей постепенно утрачивает гибкость. После этого у них уже формируется акцент.

Во взрослом же возрасте акцент при изучении иностранного просто неизбежен. И даже на самом высоком уровне - при свободном владении - он будет заметен, хоть и не так сильно. Самостоятельно сделать это тоже очень тяжело, почти невозможно, да и чаще всего не нужно, так как носители могут понять и так.

Как проводится работа с акцентом? Она похожа на занятия с логопедом. При этом чем старше человек, тем больше времени он потратит на это (у Арнольда Шварценеггера, например, ушло пять лет на приобретение американского акцента).

Изменить тот тип артикуляции, который вы усвоили во младенческом возрасте, практически нереально. Но можно добавить ещё один, а во взрослом состоянии это требует больших усилий: необходимо учиться контролировать дыхание, способ произнесения и другие вещи, которые при разговоре на родном языке работают «на автомате».