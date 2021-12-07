Почему Япония экстренно начала укреплять свою армию

В японском правительстве также считают, что Северная Корея вполне может напасть на страну. Однако в этом случае Япония может не дождаться поддержки США, поскольку подобное уже происходило в 2010 году, когда Белый дом смог убедить Южную Корею не наносить ответные удары по Северной Корее. К тому же сейчас у Северной Кореи появилось оружие против США - баллистические ракеты, способные достичь материковой части Штатов. В целом некоторые японские эксперты сомневаются, что США можно доверять и что сотрудничество Японии и США будет устойчивым.

При этом Япония в любом случае будет вынуждена действовать вместе с США, даже если у неё появится возможность атаковать базы врага.

Большинство военных экспертов и политиков считают, что Северная Корея едва ли внезапно нападёт на Японию. Однако японская сторона, очевидно, пытается создать собственный вариант подстраховки от подобной атаки.