Почему Земля стала вращаться ещё быстрее: объясняют учёные

Издание The Guardian отмечает, что и 29 июня, и 26 июля наша планета осуществила один оборот вокруг своей оси менее чем за сутки, то есть 24 часа. 29 июня день оказался короче на 1,59 миллисекунды, а 26 июля - на 1,50 миллисекунды. Это означает, что Земля действительно начала вращаться быстрее. Но почему так произошло?

Точно ответить на этот вопрос учёные не могут. Но у них есть несколько предположений.

По словам The New York Post, дело может быть в климатических изменениях. То есть в таянии льдов, замерзании ледников и пр.

The Guardian пишет, что увеличение скорости вращения связано с землетрясениями и другой сейсмической активностью.