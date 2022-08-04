Почему Земля стала вращаться ещё быстрее: объясняют учёные

Почему Земля стала вращаться ещё быстрее: объясняют учёныеВ этом году специалисты зафиксировали аж два укороченных дня
Издание The Guardian отмечает, что и 29 июня, и 26 июля наша планета осуществила один оборот вокруг своей оси менее чем за сутки, то есть 24 часа. 29 июня день оказался короче на 1,59 миллисекунды, а 26 июля - на 1,50 миллисекунды. Это означает, что Земля действительно начала вращаться быстрее. Но почему так произошло?
Точно ответить на этот вопрос учёные не могут. Но у них есть несколько предположений.
По словам The New York Post, дело может быть в климатических изменениях. То есть в таянии льдов, замерзании ледников и пр.
The Guardian пишет, что увеличение скорости вращения связано с землетрясениями и другой сейсмической активностью.
Есть и другие гипотезы. Например, Forbes сообщает, что ускорение вращения планеты произошло из-за движения внутри расплавленного ядра Земли, ABC - что причина в циркуляции океана и давлении на дно моря, timeanddate.com - что дело в естественном смещении оси планеты (по-другому это называется «чандлеровское колебание»).