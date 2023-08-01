Почему жаркая погода - это плохо для самолётов

Главная причина, по которой у самолётов в жару возникают трудности со взлётом, - это изменение плотности воздуха. Дело в том, что при увеличении температуры воздуха уменьшается его плотность. Из-за этого также уменьшается подъёмная сила крыла самолёта. Помимо этого, жаркая погода может привести к перегреву реактивных двигателей и отказу одного из них.

Для компенсации негативных факторов, связанных с жарой, нужна более длинная взлётно-посадочная полоса либо уменьшение массы самолёта. Первое может быть технически невозможным, а второе - экономически невыгодным.