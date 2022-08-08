Почему животные мигрируют, хотя это может быть опасно

При этом не все миграции осуществляются в определённое время года. Часть животных покидает привычное место обитания, когда им нужно размножаться. Так происходит у атлантических лососей. Известно, что они могут преодолеть тысячи километров, чтобы попасть в реку, в которой родились, для размножения. В 2021 году учёные обнаружили, что эти рыбы могут проплыть для этого расстояние, равное 2 940 километрам.

Также мигрирующие животные чаще всего более уязвимы к вырубке лесов, изменению климата, фрагментация среды обитания. Связано это с тем, что для выживания или завершения жизненного цикла им нужно сразу несколько мест, которые могут находиться в разных странах либо на разных континентах.