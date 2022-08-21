Почти как люди: учёные обнаружили, что дятлы - сладкоежки

Почти как люди: учёные обнаружили, что дятлы - сладкоежкиРазличать сладкий вкус при этом могут далеко не все птицы
Большинство млекопитающих являются сладкоежками. В то же время многие птицы рецептор, который позволяет различать сладкое, со временем утратили. Однако в недавних научных работах говорится, что колибри и певчие птицы смогли восстановить эту способность при помощи особой перестройки вкусового рецептора.
Но что насчёт дятла? Команда учёных решила узнать, есть ли у него такая способность. В основном дятлы едят насекомых, но некоторые виды этих птиц, которые питаются фруктами, сладкими соками, нектаром.
По итогам поведенческих тестов выяснилось, что дятлы в отличие от вертишеек (представители группы дятлов) между водой, сахаром и аминокислотами выбирают последние два. Вертишейки же предпочитали аминокислоты, а не сахара.
После функционального анализа вкусовых рецепторов птиц оказалось, что у дятла рецепторы действительно чувствительны к сахарам. При этом общий предок дятла и вертишейки имел вкусовой рецептор, который был способен реагировать на сладкое.