Почти как люди: учёные обнаружили, что дятлы - сладкоежки

Различать сладкий вкус при этом могут далеко не все птицы

Международная группа учёных пришла к выводу, что дятлы в отличие от большинства птиц смогли себе вернуть способность чувствовать сладкое. Результаты этого исследования были опубликованы в Current Biology.