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Почти как люди: учёные обнаружили, что дятлы - сладкоежки

Различать сладкий вкус при этом могут далеко не все птицы
Международная группа учёных пришла к выводу, что дятлы в отличие от большинства птиц смогли себе вернуть способность чувствовать сладкое. Результаты этого исследования были опубликованы в Current Biology.
Почти как люди: учёные обнаружили, что дятлы - сладкоежки

Большинство млекопитающих являются сладкоежками. В то же время многие птицы рецептор, который позволяет различать сладкое, со временем утратили. Однако в недавних научных работах говорится, что колибри и певчие птицы смогли восстановить эту способность при помощи особой перестройки вкусового рецептора.

Но что насчёт дятла? Команда учёных решила узнать, есть ли у него такая способность. В основном дятлы едят насекомых, но некоторые виды этих птиц, которые питаются фруктами, сладкими соками, нектаром.

Почти как люди: учёные обнаружили, что дятлы - сладкоежки

По итогам поведенческих тестов выяснилось, что дятлы в отличие от вертишеек (представители группы дятлов) между водой, сахаром и аминокислотами выбирают последние два. Вертишейки же предпочитали аминокислоты, а не сахара.

После функционального анализа вкусовых рецепторов птиц оказалось, что у дятла рецепторы действительно чувствительны к сахарам. При этом общий предок дятла и вертишейки имел вкусовой рецептор, который был способен реагировать на сладкое.

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