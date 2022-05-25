Почти «правила дорожного движения»: в России научили беспилотники не сталкиваться между собой

Об этом рассказал генеральный директор компании-разработчика «Навигатор» Сергей Бабуров. Система называется «CO-2021». Система разработана для малых беспилотников, оснащена алгоритмом DAA — Detect and avoid — распознать и избежать. Нейросеть позволит дронам вовремя реагировать на потенциальную аварию и уходить с линии столкновения.

«Нейросеть будет давать сигнал уйти, упасть, отклониться, взлететь, пропасть, чтобы избежать столкновения, если беспилотник мешает какому-либо воздушному судну», — сообщил Бабуров. Также алгоритм будет накапливать собственный опыт для принятия решений, изначально не заложенных в память.

«Это будет мозг безопасности беспилотника. Она будет накапливать собственный опыт. Это нейронные технологии. Она будет предвидеть, что нужно раньше уклоняться, чем было до этого на заложенном памятном алгоритме», — отметил Бабуров.