Под какую музыку люди чаще танцуют

Под какую музыку люди чаще танцуютВ песнях важен один аспект
Исследование, опубликованное в Current Biology, показало, что люди на 11,8 % больше двигаются под музыку, когда в ней есть низкочастотный бас. Проводилось это исследование в особой лаборатории McMaster LIVELab.
Для нового исследования Дэниел Кэмерон, нейробиолог из Университета Макмастера, вместе с коллегами отобрал людей, которые посетили концерт электронного музыкального дуэта Orphx. Во время этого концерта на головах участников находились повязки с датчиками движения. Эти датчики отслеживали, когда люди танцевали. Также до и после мероприятия участники должны были заполнить анкеты.
В течение всего концерта (а он длился 45 минут) исследователи то включали, то отключали очень низкие басы каждые 2 минуты. Оказалось, что люди на 12 % больше двигались, когда динамики с этими басами были включены.