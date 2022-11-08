Под какую музыку люди чаще танцуют

Для нового исследования Дэниел Кэмерон, нейробиолог из Университета Макмастера, вместе с коллегами отобрал людей, которые посетили концерт электронного музыкального дуэта Orphx. Во время этого концерта на головах участников находились повязки с датчиками движения. Эти датчики отслеживали, когда люди танцевали. Также до и после мероприятия участники должны были заполнить анкеты.