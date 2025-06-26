Поддержание водного баланса и не только: как обеспечить собаке безопасность в сильную жару

Гуляйте с собакой по утрам и вечерам. Одно недавнее исследование продемонстрировало, что почти 75% случаев заболеваний, связанных с жарой, у псов в Великобритании были вызваны физической нагрузкой. При этом 67,5% - только ходьбой. Старайтесь выходить на прогулку с питомцем поздно вечером или рано утром.

Поддерживайте водный баланс питомца. Для этого вам придётся брать на прогулку миску и бутылку воды.

Купите собаке шлейку. Ошейники могут представлять опасность в жаркую погоду. Когда вы тянете за поводок, дыхательные пути собаки сдавливаются, что не позволяет ей нормально охлаждаться.

Следите за симптомами теплового стресса или инсульта. Наибольшему риску подвергаются породы с плоской мордой: мопсы, бульдоги, французские бульдоги. Обращайте внимание на такие признаки, как тяжёлая одышка, проблемы с дыханием, усталость, скованность или нежелание двигаться, открывание рта шире обычного, чрезмерное слюнотечение и высовывание языка, больной вид, диарея, падение, судороги.

Помните, что тротуары могут быть горячими для лап. Положите руку на тротуар. Если вам настолько горячо, что вы не можете её держать и пять секунд, значит, это будет болезненно для вашей собаки.