Наука и технологии
Сегодня в 17:00
1 мин.

Показан футуристичный дом на колёсах на базе электромобиля

На нём можно будет путешествовать
Голландские студенты разработали автомобиль, который заряжается от солнечного света. Внутри есть все условия для проживания. Портал TJ рассказал обо всём подробнее.
Показан футуристичный дом на колёсах на базе электромобиля

Компания Solar Team Eindhoven продемонстрировала новое изобретение - Stella Vita. Это так называемый дом на колёсах, который позволяет перемещаться на большие расстояния и не беспокоиться о месте для ночёвки. Студенты-разработчики заявляют, что за день машина преодолевает до 730 километров.

Показан футуристичный дом на колёсах на базе электромобиля

Новинка работает от солнечных батарей и не требует дополнительной (сторонней) подзарядки. Внутри кабины установлены кухня, спальное место, душ. Из оборудования там можно включить телевизор, ноутбук и кофеварку.

Студенты планируют протестировать автомобиль в реальных условиях и совершить путешествие по Европе. Проехать в доме на колёсах они собираются 3 тысячи километров.

Ранее компания Solar Team Eindhoven уже создавала подобную модель - электрофургон для семьи, который работает на солнечных батареях.