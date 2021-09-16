Показан футуристичный дом на колёсах на базе электромобиля

Новинка работает от солнечных батарей и не требует дополнительной (сторонней) подзарядки. Внутри кабины установлены кухня, спальное место, душ. Из оборудования там можно включить телевизор, ноутбук и кофеварку.

Студенты планируют протестировать автомобиль в реальных условиях и совершить путешествие по Европе. Проехать в доме на колёсах они собираются 3 тысячи километров.

Ранее компания Solar Team Eindhoven уже создавала подобную модель - электрофургон для семьи, который работает на солнечных батареях.