Показан футуристичный дом на колёсах на базе электромобиля

Показан футуристичный дом на колёсах на базе электромобиляНа нём можно будет путешествовать
Компания Solar Team Eindhoven продемонстрировала новое изобретение - Stella Vita. Это так называемый дом на колёсах, который позволяет перемещаться на большие расстояния и не беспокоиться о месте для ночёвки. Студенты-разработчики заявляют, что за день машина преодолевает до 730 километров.
Новинка работает от солнечных батарей и не требует дополнительной (сторонней) подзарядки. Внутри кабины установлены кухня, спальное место, душ. Из оборудования там можно включить телевизор, ноутбук и кофеварку.
Студенты планируют протестировать автомобиль в реальных условиях и совершить путешествие по Европе. Проехать в доме на колёсах они собираются 3 тысячи километров.
Ранее компания Solar Team Eindhoven уже создавала подобную модель - электрофургон для семьи, который работает на солнечных батареях.