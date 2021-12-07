Покупатели чаще приобретают интернет-товары, которые могут «потрогать» онлайн

Покупатели чаще приобретают интернет-товары, которые могут «потрогать» онлайнОб этом свидетельствуют результаты недавнего исследования
Команда учёных, в том числе Андреа Луанграт, доцент кафедры маркетинга Университета штата Айова, обнаружила, что покупатели склонны покупать те товары, которые могут виртуально «потрогать». Это связано с «эффектом наделения», который заключается в том, что человек больше ценит вещи, если владеет ими.
В рамках одного из исследований были изучены 4535 постов в Instagram. Все эти посты находились в аккаунтах четырёх компаний, продающими продукты, которые могут быть показаны в руках. В итоге посты, где на фото в руке у человека находится предмет, сравнили с теми, где предмет просто лежал. Выяснилось, что посты первого типа привлекли гораздо больше внимания (на них было на 65 процентов больше лайков в среднем), чем второго типа.
В рамках исследования проводился ещё один эксперимент. Для этого были отобраны 144 студента. Они должны были в виртуальном спортивном магазине с использованием гарнитуры виртуальной реальности дотянуться до красной футболки. При этом одним удавалось это сделать, а другим - нет. После этого они заполнили анкету, где указали, сколько они заплатят за футболку. Оказалось, что те, кто касался одежды, были готовы заплатить в среднем на 33% больше.
Были проведены ещё шесть исследований, но с использованием GIF-файлов, видео и других стимулов. Результаты оказались аналогичными.