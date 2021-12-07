Покупатели чаще приобретают интернет-товары, которые могут «потрогать» онлайн

Команда учёных, в том числе Андреа Луанграт, доцент кафедры маркетинга Университета штата Айова, обнаружила, что покупатели склонны покупать те товары, которые могут виртуально «потрогать». Это связано с «эффектом наделения», который заключается в том, что человек больше ценит вещи, если владеет ими.

В рамках одного из исследований были изучены 4535 постов в Instagram. Все эти посты находились в аккаунтах четырёх компаний, продающими продукты, которые могут быть показаны в руках. В итоге посты, где на фото в руке у человека находится предмет, сравнили с теми, где предмет просто лежал. Выяснилось, что посты первого типа привлекли гораздо больше внимания (на них было на 65 процентов больше лайков в среднем), чем второго типа.