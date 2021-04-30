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Полицейский робот-пёс был «уволен» из-за скандала в сети
А ведь он отлично выполнял свою работу
Нью-Йоркские полицейские были вынуждены «уволить» робопса, который помогал им на особо тяжких заданиях. Связано это с недовольством и страхом общественности, вызванными недавним видео с участием робота.
Сообщается, что железный помощник по кличке Дигидог был «отстранён» от службы. Не последнюю роль в этом сыграла реакция общественности на него. В многочисленных сообщениях в сети они называли робота символом того, «насколько чрезмерно агрессивной может быть полиция при работе с гражданами», передаёт The New York Times.
Что интересно, до того, как Дигидога сняли на видео, он успел проработать в полиции более полугода. Его чаще всего брали с собой в особо важных случаях. Например, однажды он доставил заложникам еду.