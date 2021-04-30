Полицейский робот-пёс был «уволен» из-за скандала в сети

Сообщается, что железный помощник по кличке Дигидог был «отстранён» от службы. Не последнюю роль в этом сыграла реакция общественности на него. В многочисленных сообщениях в сети они называли робота символом того, «насколько чрезмерно агрессивной может быть полиция при работе с гражданами», передаёт The New York Times.

Что интересно, до того, как Дигидога сняли на видео, он успел проработать в полиции более полугода. Его чаще всего брали с собой в особо важных случаях. Например, однажды он доставил заложникам еду.