Полиция Евросоюза арестовала 106 итальянских мафиози за подмену SIM-карт и взлом банковских счетов

В июне 2020 года испанская полиция обнаружила подозрительную группу людей. Все они оказались связаны с итальянскими мафиозными организациями на Канарских островах: Camorra Napolitana, Nuvoletta, Casamonica и Sacra Corona Unita. Позднее оказалось, что внутренняя организация группировки представляла собой пирамиду, на вершине которой располагались лидеры. Руководителями в ней были члены итальянской неаполитанской мафии.

В результате ареста участников группировки власти Испании и Италии заморозили 118 банковских счетов, изъяли 224 кредитных карты, 402 растения марихуаны, компьютеры, телефоны и более 80 SIM-карт.