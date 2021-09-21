Полиция Евросоюза арестовала 106 итальянских мафиози за подмену SIM-карт и взлом банковских счетов

Полиция Евросоюза арестовала 106 итальянских мафиози за подмену SIM-карт и взлом банковских счетовСлежка за ними началась ещё в июне 2020 года
Полиция Евросоюза, Италии и Испании, говорит The Record by Recorded Future, на прошлой неделе арестовала 106 человек. Все они - члены итальянской мафии. В основном их группировка была сосредоточена на киберпреступлениях (взлом банковских сетей компаний со всего мира, подмена SIM-карт), но также они были связаны с проституцией, продажей оружия, незаконным оборотом наркотиков, похищениями людей, мошенничеством, кражей персональных данных, подделкой документов, мошенничеством в системе социального обеспечения, грабежами, вымогательством, убийствами.
В июне 2020 года испанская полиция обнаружила подозрительную группу людей. Все они оказались связаны с итальянскими мафиозными организациями на Канарских островах: Camorra Napolitana, Nuvoletta, Casamonica и Sacra Corona Unita. Позднее оказалось, что внутренняя организация группировки представляла собой пирамиду, на вершине которой располагались лидеры. Руководителями в ней были члены итальянской неаполитанской мафии.
В результате ареста участников группировки власти Испании и Италии заморозили 118 банковских счетов, изъяли 224 кредитных карты, 402 растения марихуаны, компьютеры, телефоны и более 80 SIM-карт.