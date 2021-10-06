Полиция нашла преступника по результатам ДНК-теста его родственника

В 1990 году ФБР начало формировать Национальную генетическую базу данных (National Genetic Database), куда стали вноситься ДНК преступников. Сейчас там уже около 18 миллионов таких генетических профилей. Включили в неё и ДНК "Убийцы из золотого штата". Затем в 2003 году учёные полностью расшифровали геном человека. В связи с этим генетические лаборатории стали предлагать платные услуги, связанные с анализом ДНК. И вот тогда появился шанс на разоблачение неизвестного преступника.

В итоге следствие наткнулось на сайт GEDmatch. Благодаря ему детективы нашли родственника четвёртой степени родства (у которого был общий прадед с преступником) и восстановили всё генеалогическое древо. После этого круг подозреваемых сузился до где-то тысячи человек, а затем и до пяти. Как только специалисты сняли ДНК с ручки дома, где проживал один из них, и сравнили с уже имеющимся, преступник (спустя почти 50 лет) был определён. Им оказался бывший полицейский Джозеф Джеймс Деанджело. На момент ареста ему было уже 72 года. 1 августа 2020 суд приговорил его к пожизненному заключению без права на условно-досрочное освобождение.

Эта история говорит о том, что по тесту ДНК можно найти всех родственников человека. Более того, эта ДНК будет и в клетках тех, кто ещё даже не родился.

В этом году во всём мире генетический тест сделали более 30 миллионов людей. А дальше, по словам автора, это число будет лишь расти.