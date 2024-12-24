Полярная звезда и созвездие Скорпиона: астроном рассказал, как ориентироваться по звёздам

Полярную звезду можно найти, если обратить внимание на две звезды в чаше Большой Медведицы. Они должны указывать прямо на неё.

Отличается Полярная звезда от других тем, что находится почти прямо над Северным полюсом Земли. Именно поэтому люди, которые живут к северу от экватора, могут видеть её круглый год на одном и том же месте в небе.

Полярная звезда играет ключевую роль в навигации. Если вы измерите её высоту над горизонтом, это покажет, насколько вы севернее экватора Земли.