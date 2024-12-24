Полярная звезда и созвездие Скорпиона: астроном рассказал, как ориентироваться по звёздам

Полярная звезда и созвездие Скорпиона: астроном рассказал, как ориентироваться по звёздамТак же, как это было в «Моане»
Полярную звезду можно найти, если обратить внимание на две звезды в чаше Большой Медведицы. Они должны указывать прямо на неё.
Отличается Полярная звезда от других тем, что находится почти прямо над Северным полюсом Земли. Именно поэтому люди, которые живут к северу от экватора, могут видеть её круглый год на одном и том же месте в небе.
Полярная звезда играет ключевую роль в навигации. Если вы измерите её высоту над горизонтом, это покажет, насколько вы севернее экватора Земли.
Для навигации можно использовать любые другие звёзды, но для этого нужно знать, где они находятся каждую ночь и в каждый час ночи.
Если в конце июня около 11 часов вечера вы посмотрите прямо напротив Полярной звезды, то заметите яркую красную звезду. Это Антарес, самая яркая звезда в созвездии Скорпиона. Но если вы любите «Моану», то наверняка знаете эту группу звёзд под другим названием — «рыболовный крючок Мауи».
Чтобы измерить широту, нужно выяснить, насколько высоко над горизонтом находится Полярная звезда. Если вы не видите её совсем, значит, вы находитесь южнее экватора. Однако если она расположена на расстоянии трёх пальцев вытянутой руки (5 градусов) или ширины полного кулака вытянутой руки (10 градусов) над горизонтом, то вы на 5 или 10 градусов южнее экватора.