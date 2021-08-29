Пользователи Twitch пожаловались на рейды против трансексуалов

Стример RekItRaven сообщил, что постоянные видит злые комментарии в его адрес. Это так называемые «рейды ненависти». Они делают жизнь представителей меньшинств на Twitch довольно неприятной. По словам RekItRaven, темнокожего 31-летнего человека, который идентифицирует себя как гендерно-небинарную личность, его ненавидят за цвет кожи, за сексуальные предпочтения, и он не может ничего с этим сделать.

Устав от оскорблений, RekItRaven запустил хэштег #TwitchDoBetter. Люди стали использовать его, чтобы рассказать о том, с чем сталкиваются на Twitch. Ещё один стример, 24-летний транс-мужчина рассказал, что постоянно сталкивается с агрессивными комментариями.

В «рейды ненависти» могут объединяться сотни человек. Они также используют ботов, чтобы постоянно спамить жертв. Twitch недавно объявил, что примет новые меры по предотвращению рейдов на почве ненависти. Но игроки говорят, что проблемы не прекращаются.