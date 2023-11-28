Пользователям «Одноклассников» разрешат бесплатно закрывать профиль

«Одноклассники» предлагают своим пользователям новую возможность — теперь можно абсолютно бесплатно скрыть свой профиль от других пользователей. Ранее за подобную услугу приходилось платить 15 единиц внутренней валюты соцсети. Теперь каждый пользователь может гибко настраивать свою приватность, решая, какую информацию делить и с кем. Ограничив доступ к ленте новостей, списку друзей, фотографиям и видео, а также подаркам, пользователь может полностью закрыть свой профиль для посторонних. В этом случае для других пользователей будут видны только имя и аватар, что поможет уменьшить активность на странице и избежать нежелательных вниманий.

Такие изменения создают удобные условия для пользователей социальной сети. Теперь управление приватностью стало более гибким и интуитивно понятным, благодаря полной переработке раздела «Настройки» в мобильном приложении. Это позволяет пользователям более комфортно контролировать свою активность в сети, делая профиль более закрытым и подстраивая параметры под свои предпочтения. Такие изменения вносят в социальный опыт больше удобства и контроля.