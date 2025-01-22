Попугаи, вороны и другие птицы, которые умеют говорить

Опубликовано 22 января 2025, 03:451 мин.
Попугаи, вороны и другие птицы, которые умеют говоритьЭто доказывают научные исследования
Попугаи — не единственные птицы, способные имитировать речь людей. Похвастаться этим также могут грачи и вороны.
Грачи и вороны считаются одними из самых умных птиц. И они не просто подражают звукам людей, а используют эти звуки в определённых ситуациях.
Часто интеллект воронов сравнивают с интеллектом ребёнка 5−7 лет. Эти птицы проявляют сложное поведение, могут решать задачи, пользоваться разными инструментами, социально взаимодействовать с сородичами.
Среди других птиц, обладающих способность имитировать окружающие звуки, выделяются скворцы (могут подражать лаю собак или сигналам автомобилей), майны (индийские скворцы).
Могут воспроизводить звуки речи людей также дельфины и белухи, слоны. Например, один слон по кличке Косик из Южной Кореи смог выучить несколько слов на корейском языке. Для создания звуков он использовал хобот.