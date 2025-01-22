Попугаи, вороны и другие птицы, которые умеют говорить

Грачи и вороны считаются одними из самых умных птиц. И они не просто подражают звукам людей, а используют эти звуки в определённых ситуациях.

Часто интеллект воронов сравнивают с интеллектом ребёнка 5−7 лет. Эти птицы проявляют сложное поведение, могут решать задачи, пользоваться разными инструментами, социально взаимодействовать с сородичами.