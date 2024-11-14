Популярный обзорщик перечислил 10 лучших умных часов 2024 г.

Huawei Watch GT5 Pro. Полная зарядка у них занимает примерно 1 час. В обыкновенном сценарии использования часы могут прожить 7 суток. Однако у них нет полноценного управления через кнопки, не отображаются иконки некоторых приложений, нельзя сделать eSIM, несъёмный кабель у зарядки, нельзя настроить мониторинг здоровья через часы, нет смартбукинга, нельзя пользоваться голосовым вводом, если смартфон не Huawei, нет помощника голосового управления, нет приложений для скидочных карт, нельзя удалять уведомления со смартфона, нельзя пользоваться Bluetooth-кнопкой не в паре с Huawei или iPhone, нельзя оплачивать через часы банковскими картами. Watch GT5 Pro — отличный вариант с большим количеством разных функций и удобной операционной системой. Но эта ОС закрытая.

Samsung Galaxy Watch Ultra. От 0 до 100% заряжается эта модель за 1 час 55 минут. При стандартном сценарии использования часы живут 2,5−3 дня. Из недостатков — медленная зарядка, невозможность подключить нагрудный датчик напрямую, множество функций работает только вместе со смартфоном Samsung, нет функции по восстановлению после тренировок, круглая кнопка не имеет возможности прокрутки, а также нет значительных отличий от Galaxy Watch 7. Вообще, вместо Galaxy Watch Ultra лучше приобрести Galaxy Watch 7, потому что они дешевле в два раза и в основном имеют те же функции, что и версия Ultra.

Huawei Watch GT5. Заряжаются эти часы примерно 1 час 35 минут. В среднем хватает их на 7,5 суток. При этом у этих часов нет полноценного управления через механические кнопки, не отображаются иконки некоторых приложений, нельзя завести eSIM, несъёмный кабель у зарядки, нельзя настроить мониторинг здоровья прямо через часы, нет смартбукинга, нельзя использовать голосовой ввод со смартфонами не Huawei, нет голосового помощника, нет приложения для скидочных карт, нельзя удалять уведомления со смартфона, Bluetooth-кнопка работает только вместе со смартом Huawei или iPhone, нельзя набирать номер, нельзя оплачивать через NFC банковскими картами. В целом Watch GT5 — хорошие умные часы за свою цену.

OnePlus Watch 2R. В базовом сценарии использования эта модель работает всего двое суток. Конечно, 10-минутная зарядка может дать ещё сутки работы, но всё равно это немного. Среди минусов часов также выделяются огромные рамки у экрана, нельзя загрузить в стоке маршрут для тренировки, нет управления жестами, функции прокрутки на кнопке, нельзя в стоке подключить нагрудный датчик, нельзя настроить панель быстрого доступа, старый процессор, при уведомлении не загорается экран, мобильное приложение требует доработки. Watch 2R — хороший выбор для людей, которые пользуются смартфоном от OnePlus.

Xaiomi Watch S4 Sports. Полностью зарядить их можно за 2 часа 15 минут. При обычном использовании часов хватит на 6,5 суток. Из минусов можно назвать неудобное управление через кнопки, старый Bluetooth-чип, зарядка с пинами, нельзя подключить нагрудный датчик, нет нормальной мультизадачности, нет быстрых ответов на уведомления, операционная система до сих пор недоработана. Вообще, это часы неплохие, а сейчас их можно приобрести за довольно привлекательную цену.