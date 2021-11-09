Портят ли мухи еду, когда садятся на неё?

На самом деле мухи способны срыгивать пищеварительные соки на продукты. Это делается для того, чтобы они могли потом проглотить эту еду: большинство видов мух едят пищу только в жидком виде из-за отсутствия зубов.

Но можно ли назвать еду испорченной, если на неё села муха? По словам учёных, всё зависит от времени, которое она провела на бутерброде: если несколько секунд, то опасные микробы вряд ли попадут в пищу. В любом случае всегда есть вариант накрыть чем-нибудь продукты, если вы обедаете на свежем воздухе.