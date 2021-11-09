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Портят ли мухи еду, когда садятся на неё?

Отвечают учёные
Специалисты из Международного университета Флориды объяснили, способны ли мухи сделать бутерброды или другие продукты опасными для здоровья человека. Об этом - в материале The Conversation.
Портят ли мухи еду, когда садятся на неё?

На самом деле мухи способны срыгивать пищеварительные соки на продукты. Это делается для того, чтобы они могли потом проглотить эту еду: большинство видов мух едят пищу только в жидком виде из-за отсутствия зубов.

Но можно ли назвать еду испорченной, если на неё села муха? По словам учёных, всё зависит от времени, которое она провела на бутерброде: если несколько секунд, то опасные микробы вряд ли попадут в пищу. В любом случае всегда есть вариант накрыть чем-нибудь продукты, если вы обедаете на свежем воздухе.

Портят ли мухи еду, когда садятся на неё?

Кроме того, эти насекомые благодаря рецепторам на ногам могут определять, стоит ли есть тот или иной продукт. А ещё вы наверняка замечали, что мухи иногда потирают лапки - таким образом они «очищают» себя.

Источник: The Conversation
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