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Портят ли мухи еду, когда садятся на неё?Отвечают учёные
Специалисты из Международного университета Флориды объяснили, способны ли мухи сделать бутерброды или другие продукты опасными для здоровья человека. Об этом - в материале The Conversation.
На самом деле мухи способны срыгивать пищеварительные соки на продукты. Это делается для того, чтобы они могли потом проглотить эту еду: большинство видов мух едят пищу только в жидком виде из-за отсутствия зубов.
Но можно ли назвать еду испорченной, если на неё села муха? По словам учёных, всё зависит от времени, которое она провела на бутерброде: если несколько секунд, то опасные микробы вряд ли попадут в пищу. В любом случае всегда есть вариант накрыть чем-нибудь продукты, если вы обедаете на свежем воздухе.
Кроме того, эти насекомые благодаря рецепторам на ногам могут определять, стоит ли есть тот или иной продукт. А ещё вы наверняка замечали, что мухи иногда потирают лапки - таким образом они «очищают» себя.
Источник: The Conversation